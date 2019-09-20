В Улан-Удэ в ДТП с инкассаторской машиной погиб парень

Ещё два человека госпитализированы после ДТП
В пятницу, 20 сентября, в 13.15 часов в селе Тресково Кабанского района произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель «Тойоты Короны Премио» врезался в автомобиль инкассации.
В результате ДТП в легковом автомобиле погиб 23-летний молодой человек. Ещё два человека, 28 и 17 лет госпитализированы в медицинское учреждение.
Из машины инкассации медики осмотрели 30-летнего водителя и двух пассажиров. Они пока не госпитализированы.
Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в столкновении автомобилей в Баргузинском районе погибли два человека
. В пятницу вечером в центре Улан-Удэ трамвай насмерть сбил пешехода
.
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