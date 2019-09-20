Убийца безуспешно пытался обжаловать свой приговор
Приговором суда первой инстанции улан-удэнец был признан виновным в убийстве. В апелляционной жалобе осужденный просил изменить категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
23 декабря 2018 года двое мужчин распивали спиртное в квартире, где спали несовершеннолетние дети одного из них. Затем отец детей увидел, что его приятель стоит над его спящими детьми. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой отец детей нанёс собутыльнику не менее трёх ударов ножом в заднюю поверхность грудной клетки, а после того как мужчина упал, нанес ему ещё не менее шести ударов ножом в шею.
Потерпевший скончался на месте.
В тот же день убийца добровольно явился с повинной в полицию, в последующем вину в содеянном признал и дал подробные признательные показания.
Суд принял во внимание его поведение после совершения преступления и другие смягчающие обстоятельства - наличие двух несовершеннолетних детей, которых он содержал и воспитывал один, положительные характеристики, психологическое состояние подсудимого и отсутствие судимости. Но судья также учёл характер и степень общественной опасности преступления, поэтому назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы.
В апелляционной жалобе осуждённый просил изменить категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы осуждённого.
Улан-удэнец убил друга, который смотрел на его спящих детей
Происшествия, Фото:
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