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Улан-удэнец убил друга, который смотрел на его спящих детей

Улан-удэнец убил друга, который смотрел на его спящих детей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца безуспешно пытался обжаловать свой приговор

Приговором суда первой инстанции улан-удэнец был признан виновным в убийстве. В апелляционной жалобе осужденный просил изменить категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

23 декабря 2018 года двое мужчин распивали спиртное в квартире, где спали несовершеннолетние дети одного из них. Затем отец детей увидел, что его приятель стоит над его спящими детьми. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой отец детей нанёс собутыльнику не менее трёх ударов ножом в заднюю поверхность грудной клетки, а после того как мужчина упал, нанес ему ещё не менее шести ударов ножом в шею.

Потерпевший скончался на месте.

В тот же день убийца добровольно явился с повинной в полицию, в последующем вину в содеянном признал и дал подробные признательные показания.

Суд принял во внимание его поведение после совершения преступления и другие смягчающие обстоятельства - наличие двух несовершеннолетних детей, которых он содержал и воспитывал один, положительные характеристики, психологическое состояние подсудимого и отсутствие судимости. Но судья также учёл характер и степень общественной опасности преступления, поэтому назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В апелляционной жалобе осуждённый просил изменить категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы осуждённого.

убийство
 
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