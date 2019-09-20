После преступления он оставил его в кустах
В полицию Карымского района Забайкальского края поступило заявление от 30-летнего местного жителя о хищении из его дома телевизора стоимостью 20 тысяч рублей.
Вор проник внутрь, выбив входную дверь в дом в отсутствие хозяина.
В ходе розыска украденный телевизор был обнаружен неподалёку от дома в кустах. Проведя подворовый обход, полицейские установили свидетелей преступления, которые видели выбегающего из дома мужчину с телевизором. Личность подозреваемого была установлена, вскоре он был задержан. Им оказался 32-летний ранее судимый сосед по улице.
Похищенное возвращено заявителю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец выбил дверь соседа, чтобы украсть телевизор
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