В Бурятии окружили и задержали «чёрного лесоруба»

Мужчина заготавливал древесину ночью
При ночном патрулировании лесники увидели подозрительный свет в лесу Заиграевского района.
Подойдя ближе, они увидели костёр, а рядом – мужчину, который заготавливал древесину. Учитывая, что всё это происходило ночью, было понятно, что рубка ведётся незаконно.
Лесники окружили нарушителя, перекрыв пути отхода и не позволив скрыться. Когда мужчина понял, в чём дело, он сознался, что заготовил древесину незаконно.
Нарушителем оказался житель села Новоильинск. Он заготовил около 17 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 87 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.
В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела переданы в отдел полиции по Заиграевскому району, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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