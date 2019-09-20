В Бурятии бизнесмен с сыновьями отделались штрафом за добычу 11 тонн нефрита

Сотрудники органов внутренних дел изъяли 11 тонн незаконно добытого нефрита.











- Злоумышленники освобождены от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.











В Бурятии вынесли приговор по уголовному делу о незаконной добыче 11 тонн нефрита.В 2014 году предпринимателю, который законно добывал нефрит в Закаменском районе, досрочно прекратили право пользования этим участком недр. Тогда бизнесмен с двумя сыновьями и родственником организовал незаконную добычу минерала.- Злоумышленники в возрасте от 28 до 57 лет, вводя в заблуждение работников предприятия и представителей контролирующих органов, с 2014 по 2017 год добыли более 13,5 тонн горной породы, содержащей до 80 процентов нефрита. Ущерб, нанесённый недрам, составил около 12 млн рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор. Руководителю предприятия назначен штраф в размере 60 тысяч рублей, его соучастникам - по 30 тысяч рублей каждому.