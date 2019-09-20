В прибайкальских лесах обнаружили нового вредителя

Уссурийский полиграф представляет большую опасность для сибирских лесов



В Слюдянском районе Иркутской области, который примыкает к юго-западному побережью Байкала, на площади 11,5 га выявлен новый вредитель – уссурийский полиграф. Это подтвердили результаты лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Уссурийский полиграф представляет опасность для лесов Сибири, повреждает в основном пихтовые леса, но адаптируется к питанию на ели. В последние годы учёные отмечают массовое размножение этого жука-короеда.



Следующий шаг – локализовать очаг вредителей и ликвидировать его популяцию.



