В прибайкальских лесах обнаружили нового вредителя

Уссурийский полиграф представляет большую опасность для сибирских лесов
В Слюдянском районе Иркутской области, который примыкает к юго-западному побережью Байкала, на площади 11,5 га выявлен новый вредитель – уссурийский полиграф. Это подтвердили результаты лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Уссурийский полиграф представляет опасность для лесов Сибири, повреждает в основном пихтовые леса, но адаптируется к питанию на ели. В последние годы учёные отмечают массовое размножение этого жука-короеда.
Следующий шаг – локализовать очаг вредителей и ликвидировать его популяцию.
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