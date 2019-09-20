Мобильные телефоны и комплектующие спрятали в «КамАЗе»
Сотрудники лечебного исправительного учреждения №4 в Чите предотвратили доставку в больницу партии запрещённых предметов. Они были найдены при досмотре строительных материалов, завозимых на грузовике «КамАЗ» в промышленную зону колонии.
В машине находились шесть мобильных телефонов, 20 батарей к мобильным устройствам, три зарядных устройства и одна карта памяти.
По данному факту назначена проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
В читинскую колонию телефоны пытались провезти со стройматериалами
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