Житель Бурятии застрелил корову, зашедшую в его ограду

Мужчина хотел припугнуть соседскую корову, но случайно выстрелил в неё



В посёлке Таксимо Муйского района местный житель сообщил в правоохранительные органы о том, что его сосед из ружья выстрелил в корову.



Когда на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны, мужчина отрицал, что стрелял, однако очевидцы указывали на него.



В ходе осмотра дома и двора подозреваемого сотрудники Росгвардии под баней обнаружили незарегистрированное гладкоствольное огнестрельное оружие ИЖ-18-Е.



Задержанный, 61-летний житель Таксимо, ранее не судимый, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе разбора было установлено, что животные неоднократно заходили на территорию его дома. В очередной раз увидев у себя во дворе соседскую корову, мужчина решил её припугнуть, однако попал в животное.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



