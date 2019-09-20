Мужчина хотел припугнуть соседскую корову, но случайно выстрелил в неё
В посёлке Таксимо Муйского района местный житель сообщил в правоохранительные органы о том, что его сосед из ружья выстрелил в корову.
Когда на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны, мужчина отрицал, что стрелял, однако очевидцы указывали на него.
В ходе осмотра дома и двора подозреваемого сотрудники Росгвардии под баней обнаружили незарегистрированное гладкоствольное огнестрельное оружие ИЖ-18-Е.
Задержанный, 61-летний житель Таксимо, ранее не судимый, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе разбора было установлено, что животные неоднократно заходили на территорию его дома. В очередной раз увидев у себя во дворе соседскую корову, мужчина решил её припугнуть, однако попал в животное.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Житель Бурятии застрелил корову, зашедшую в его ограду
Происшествия, Фото:
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