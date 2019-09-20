Лесоруб ранее был уличён в вымогательстве
В Кижингинском районе на 29-летнего местного жители возбудили уголовное дело, он обвиняется в незаконной рубке леса. Нелегальная заготовка древесины была выявлена сотрудниками лесхоза в ходе профилактического рейда.
Приехавшие на место происшествия полицейские изъяли 12 кубометров сосны, а также бензопилу, трактор и «КамАЗ», на который грузили спиленные деревья. Подозреваемого задержали, ущерб лесному фонду составил более 317 тысяч рублей.
Мужчина официально нигде не работает, восемь лет назад привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.
Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – до семи лет лишения свободы. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии спилил сосны на 317 тысяч рублей
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