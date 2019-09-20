«Дар исцеления» принёс мошеннице более 4,5 миллионов рублей
39-летняя улан-удэнка, «исцелявшая» людей, отправилась за решётку на четыре года.
Женщина с марта 2015 года по март 2016 года убеждала доверчивых людей, что у неё имеются способности исцеления и обещала вылечить людей от заболеваний. За оказанные «услуги» она брала денежное вознаграждение. В результате женщина получила имущества и денег потерпевших на общую сумму более 4,5 млн. рублей.
Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 9 июля она признана виновной в совершении девяти преступлений по статье «Мошенничество». Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
- Осужденная и её защитник, не согласившись с приговором, обжаловали его в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии 17 сентября жалобы оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнская лжецелительница села на четыре года
Происшествия, Фото:
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