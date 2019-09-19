В Забайкалье угонщик хотел вернуть машину, но кончился бензин

Он угнал машину ночью, чтобы покататься



В полицию поступило сообщение от жителя села Нижний Цасучей Забайкальского края об угоне. Утром владелец «Жигулей» обнаружил открытые ворота гаража.



Автомобиль нашли около соседнего дома.



Угонщиком оказался 18-летний местный житель, который решил в ночью покататься на машине односельчанина. После поездки молодой человек решил вернуть машину владельцу, но при подъезде к дому в баке автомобиля закончился бензин.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



