Он угнал машину ночью, чтобы покататься
В полицию поступило сообщение от жителя села Нижний Цасучей Забайкальского края об угоне. Утром владелец «Жигулей» обнаружил открытые ворота гаража.
Автомобиль нашли около соседнего дома.
Угонщиком оказался 18-летний местный житель, который решил в ночью покататься на машине односельчанина. После поездки молодой человек решил вернуть машину владельцу, но при подъезде к дому в баке автомобиля закончился бензин.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье угонщик хотел вернуть машину, но кончился бензин
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