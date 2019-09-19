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В Забайкалье угонщик хотел вернуть машину, но кончился бензин

В Забайкалье угонщик хотел вернуть машину, но кончился бензин
Происшествия, 
Он угнал машину ночью, чтобы покататься

В полицию поступило сообщение от жителя села Нижний Цасучей Забайкальского края об угоне. Утром владелец «Жигулей» обнаружил открытые ворота гаража.

Автомобиль нашли около соседнего дома.

Угонщиком оказался 18-летний местный житель, который решил в ночью покататься на машине односельчанина. После поездки молодой человек решил вернуть машину владельцу, но при подъезде к дому в баке автомобиля закончился бензин.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

угон
 
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