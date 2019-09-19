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Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься по деревне

Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься по деревне
Происшествия, 
После этого он бросил мотоцикл в кустах

В полицию в Тунгокоченском районе Забайкалья поступило сообщение от жительницы села Верхний Стан о том, что её сын где-то потерял принадлежащий ей мотоцикл. Оказалось, что её сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил мотоцикл во дворе односельчанки, а когда вернулся, мотоцикла не обнаружил.

Установлено, что к угону причастен местный житель. Зайдя во двор знакомой, 23-летний подозреваемый увидел мотоцикл, завёл его и стал ездить по деревне. После этого он бросил транспортное средство в кустах.

Мотоцикл изъят в технически исправном состоянии и возвращён потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

угон
 
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