Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься по деревне

После этого он бросил мотоцикл в кустах



В полицию в Тунгокоченском районе Забайкалья поступило сообщение от жительницы села Верхний Стан о том, что её сын где-то потерял принадлежащий ей мотоцикл. Оказалось, что её сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил мотоцикл во дворе односельчанки, а когда вернулся, мотоцикла не обнаружил.



Установлено, что к угону причастен местный житель. Зайдя во двор знакомой, 23-летний подозреваемый увидел мотоцикл, завёл его и стал ездить по деревне. После этого он бросил транспортное средство в кустах.



Мотоцикл изъят в технически исправном состоянии и возвращён потерпевшей.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



