Житель Иркутской области перечислил деньги мошенникам за кредит

Потерпевший оформил заявку в интернете



Накануне в дежурную часть полиции города Усолье-Сибирское обратился 37-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные люди обманом завладели его деньгами.



Мужчина в поисках кредита в сумме 400 тысяч рублей оформил в интернете онлайн-заявку. Вскоре позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрен, взносы за займ распределятся в течение пяти лет, а ежемесячный платёж составит всего восемь тысяч рублей. Однако, со слов лжебанкира, усольчанину необходимо предварительно оплатить некоторые услуги.



Под надуманными предлогами, в том числе за услуги курьера, оформление договора и страховки мошенник просил переводить деньги на указанные им счета. За две недели 37-летний мужчина в общей сложности перечислил аферистам 41 тысячу рублей.



Не дождавшись получения обещанного кредита, он осознал, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.



По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают в пресс-службе ГУМВД по Иркутской области.

