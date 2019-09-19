В Иркутской области поймали налётчика на магазин

В Усолье-Сибирском полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин
В ночь с 6 на 7 сентября неизвестный мужчина в магазине на улице Ватутина города Усолье-Сибирское совершил разбойное нападение на продавца. Преступник угрожал женщине пистолетом.
Прибывшие на место сотрудники частного охранного агентства преступника уже не застали.
Следственно-оперативная группа при помощи установленных внутри магазина камер наблюдения выяснила детали случившегося.
По подозрению в преступлении был задержан 27-летний житель Усолья-Сибирского, ранее неоднократно судимый. Только в конце апреля он освободился из мест лишения свободы по окончанию отбывания наказания за кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время мужчина помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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