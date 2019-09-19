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В Иркутске удалось поймать карманника

В Иркутске удалось поймать карманника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл деньги у пенсионера, а также телефон у девушки в автобусе

По подозрению в совершении двух карманных краж задержан 29-летний житель Иркутска.

31 августа он украл деньги у 68-летнего иркутянина. Пенсионер сидел на лавочке неподалеку от своего дома, когда молодой человек подсел к нему и незаметно вытащил из кармана куртки 12 500 рублей.

2 сентября вор в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 480, он вытащил из кармана кофты девушки сотовый телефон и выбежал на ближайшей остановке. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Полицейским удалось выйти на след вора и задержать его. Парень ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас он помещён в следственный изолятор, в отношении него избрана мера пресечения - арест.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
кража
 
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