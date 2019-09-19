Он украл деньги у пенсионера, а также телефон у девушки в автобусе
По подозрению в совершении двух карманных краж задержан 29-летний житель Иркутска.
31 августа он украл деньги у 68-летнего иркутянина. Пенсионер сидел на лавочке неподалеку от своего дома, когда молодой человек подсел к нему и незаметно вытащил из кармана куртки 12 500 рублей.
2 сентября вор в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 480, он вытащил из кармана кофты девушки сотовый телефон и выбежал на ближайшей остановке. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.
Полицейским удалось выйти на след вора и задержать его. Парень ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас он помещён в следственный изолятор, в отношении него избрана мера пресечения - арест.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске удалось поймать карманника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он украл деньги у пенсионера, а также телефон у девушки в автобусе
Они покатались на нём и бросили на одной из улиц города
Они сняли с неё золото и вырвали дамскую сумку
Дикоросы он перепродал другому добывателю
Мужчина оставил на месте преступления грузовик и бензопилы
Аферисты «продавали» в интернете лыжи
Оружие оказалась 1962 года выпуска
В республике редко используют беспилотники для охраны леса из-за горного рельефа
Ущерб составил 115 тысяч рублей
Ему надоели постоянные пьянки и вечные скандалы
Предприниматель исчез после удачной сделки с крупной суммой денег
Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Мошенники просят перевести все деньги на «защищённый счёт»
Сейчас полицейские ищут мать найденного на улице мальчика
Задержанному за участие в несогласованном митинге Алексею Карнаухову назначили 10 суток ареста