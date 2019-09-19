В Иркутске удалось поймать карманника

Он украл деньги у пенсионера, а также телефон у девушки в автобусе



По подозрению в совершении двух карманных краж задержан 29-летний житель Иркутска.



31 августа он украл деньги у 68-летнего иркутянина. Пенсионер сидел на лавочке неподалеку от своего дома, когда молодой человек подсел к нему и незаметно вытащил из кармана куртки 12 500 рублей.



2 сентября вор в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 480, он вытащил из кармана кофты девушки сотовый телефон и выбежал на ближайшей остановке. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.



Полицейским удалось выйти на след вора и задержать его. Парень ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас он помещён в следственный изолятор, в отношении него избрана мера пресечения - арест.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

