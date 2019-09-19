В Бурятии грабители напали на женщину в подъезде

Они сняли с неё золото и вырвали дамскую сумку



16 сентября жертвой грабителей стала 55-летняя жительница посёлка Селенгинск. Она вечером возвращалась с работы, а когда зашла в подъезд, на неё напали двое мужчин. Грабители сняли с неё золотые цепочку с подвеской и серьги, а также вырвали из рук сумку, в которой находились кошелёк, банковская карта и сотовый телефон.



Лиц грабителей женщина в темноте не рассмотрела. Подозреваемые скрылись, причинив ущерб на сумму 46 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции задержали одного из фигурантов – 26-летнего жителя посёлка – и изъяли часть похищенного. Ранее задержанный уже был судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Розыск его продолжается, его личность уже установлена.



