В Бурятии охранник ангара украл из него корни солодки

Дикоросы он перепродал другому добывателю



В отделение полиции посёлка Онохой Заиграевского района с заявлением о краже обратился 37-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный украл из его ангара 400 кг корня солодки.



Дикоросы были добыты для сбыта и находились на сушке. Ущерб составил 600 тысяч рублей.



Полицейские установили подозреваемого – ранее работавшего сторожем 28-летнего мужчину. По словам молодого человека, нанятого для охраны дикоросов, он похитил их и продал другому добывателю.



Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он состоит на наркологическом учёте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



