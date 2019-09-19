Дикоросы он перепродал другому добывателю
В отделение полиции посёлка Онохой Заиграевского района с заявлением о краже обратился 37-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный украл из его ангара 400 кг корня солодки.
Дикоросы были добыты для сбыта и находились на сушке. Ущерб составил 600 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого – ранее работавшего сторожем 28-летнего мужчину. По словам молодого человека, нанятого для охраны дикоросов, он похитил их и продал другому добывателю.
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он состоит на наркологическом учёте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии охранник ангара украл из него корни солодки
Происшествия, Фото:
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