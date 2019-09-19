Ему надоели постоянные пьянки и вечные скандалы
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего воспитанника детского дома, обвиняемого в убийстве своей родной матери из-за её пьянства, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
Мать 20-летнего жителя Читы отказалась от сына, когда тому было меньше года. Мальчик воспитывался в приюте, потом в детских домах. За это время родная мать ни разу не приехала его навестить. После окончания девяти классов, детский дом направил его на обучение в техникум. Юноша постоянно работал, перебиваясь случайными заработками.
Узнав в своих документах адрес родной тёти, он приехал к ней, чтобы познакомиться. В то время там проживала и его родная мать с сожителем. Тогда молодой человек решил остаться и жить вместе с родственниками, которые систематически употребляли спиртное.
Развязка наступила 24 января этого года вечером: его нетрезвая мать стала ссориться со своим сожителем, также пьяным, на глазах сына. Юноша, схватив нож, нанёс сожителю матери не менее двух ударов в грудную клетку. Затем, вооружившись другим ножом, он нанес не менее 21 удара и матери. Оба скончались на месте преступления.
После этого молодой человек поджёг мебель в квартире и скрылся с места преступления, рассчитывая уехать из города. Потом, передумав, вернулся домой - пожар был уже потушен пожарными. В дальнейшем, когда его стали опрашивать сотрудники полиции, сразу сознался в содеянном.
В своих показаниях во время предварительного следствия он признался, что в совершённом преступлении раскаивается, совершил его, поскольку ему надоели пьянки и вечные скандалы. Сожителя матери зарезал, поскольку испугался за неё, а мать, поскольку она видела, как он убил сожителя и могла заявить в полицию.
Первое судебное заседание состоится 2 октября.
В Забайкалье выпускник детдома убил мать и её сожителя
Происшествия, Фото:
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