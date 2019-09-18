Уроженец Бурятии кинул в полицейских гранату в Москве

Ему грозит до пяти лет лишения свободы



Об инциденте с участием уроженца Бурятии, произошедшем на юге Москвы, рассказал сегодня Telegram-канал «112».



Здесь сообщается о том, что сотрудник ДПС остановил парня на улице Паперника. Тот в свою очередь начал сопротивляться и вытащил из сумки две гранаты, похожие на боевые, и начал угрожать полицейскому.



- Одну из гранат инспектор отобрал и отбросил в сторону, а вторую молодой человек бросил сотруднику под ноги. Произошёл взрыв. К счастью, она оказалась страйкбольной. 28-летнего уроженца Бурятии задержали, - говорится в сообщении тelegram-канал «112».



Также добавляется, что парень был под воздействием наркотических средств.



Федеральные СМИ сообщили, что молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, и ему грозит до пяти лет лишения свободы. Согласно публикациям, парень бросил не две, а одну гранату в полицейских.



- 16 сентября около 7 утра на улице Паперника к полицейским обратился безработный приезжий 1990 года рождения и попросил вызвать ему наряд скорой медицинской помощи. Затем гражданин повёл себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие, которое было отброшено ими в сторону от места возможного появления людей. В результате срабатывания изделия пострадавших нет, - отмечают издания со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.





