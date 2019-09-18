Иркутяне отдали банковским лжесотрудникам более 500 тысяч рублей

Мошенники просят перевести все деньги на «защищённый счёт»



Накануне в полицию обратился 31-летний иркутянин. Мужчина сообщил, что неизвестные обманом похитили у него больше 190 тысяч рублей.



Накануне ему позвонил неизвестный мужчина. Представившись ведущим специалистом по безопасности одного из известных банков, он продиктовал данные заявителя и пояснил, что с его счёта мошенники пытаются снять деньги.



Затем аферист попросил его дойти до ближайшего банкомата и перевести все деньги на защищённый счет. Когда потерпевший выполнил просьбу звонившего, последний прервал разговор и его телефон стал недоступен.



В тот же день аналогичным способом у 31-летней иркутянки аферисты похитили 310 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



