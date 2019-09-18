Жительница Бурятии обиделась на сожителя и оговорила его

Женщина соврала полицейским о том, чего не было
27 апреля между сожителями в Джидинском районе произошёл конфликт. После ссоры женщина заявила, что гражданский супруг якобы незаконно проник в её дом и ограбил.
Затем женщина обратилась в полицию, где написала заявление о совершении в отношении неё преступлений. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Стражи порядка провели проверочные мероприятия. Обстоятельства, изложенные в заявлении, не нашли подтверждения. В связи с чем в возбуждении уголовных дел было отказано.
Мстительная женщина свою признала свою вину в ложном доносе и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка судебного разбирательства.
- Её действия судом квалифицированы по ч. 2 ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Приговором суда ей назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей, с рассрочкой выплаты на 3 месяца, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.
Приговор вступил в законную силу.
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