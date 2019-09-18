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В Иркутске директор агентства недвижимости похитила 1,5 миллиона рублей

В Иркутске директор агентства недвижимости похитила 1,5 миллиона рублей
Происшествия, 
Она незаконно продала земельные участки, принадлежащие фирме

В Иркутске осудили директора агентства недвижимости, которая обманом похитила чужое имущество в особо крупном размере. Гендиректор фирмы собирался продать принадлежащие организации земельные участки после изменения целевого назначения. Риэлтор об этом знала, она получила ксерокопии правоустанавливающих документов и разместила в интернете информацию о продаже данных участков, указав свои контактные данные.

По объявлению к ней обратилась семейная пара, желавшая приобрести земельные участки под индивидуальную жилищную застройку. Не сообщив покупателям, что участки предназначены под строительство домов отдыха семейного типа, риэлтор заверила их в возможности дальнейшей регистрации.

Также она убедила покупателей в выгодности заключения сделки, сообщив ложные сведения о большом спросе на участки. Затем женщина получила предоплату - 300 тысяч рублей. Кроме того, она заключила дополнительное соглашение к договору на покупку, получив в счет оплаты ещё 1,2 миллиона рублей. Деньги директор агентства забрала себе и распорядилась по своему усмотрению.

- Тем самым, подсудимая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманом похитила 1, 5 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С нее также взыскали сумму в полном объеме и 150 тысяч рублей на оплату услуг представителя потерпевшего, - сообщили в пресс-службе Октябрьского суда Иркутска.

Приговор вступил в законную силу.

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