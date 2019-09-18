Задержанным по 18 и 19 лет
Накануне в полицию в Иркутске поступил звонок от 19-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль марки ВАЗ. Машина была припаркована во дворе дома.
Позже были задержаны двое иркутян в возрасте 18 и 19 лет.
Как пояснили задержанные, они решили угнать машину, чтобы покататься. Взломав дверь и блокировку руля, друзья завели автомобиль и ездили на нём по городу. После чего бросили его во дворе дома, расположенного по улице Клары Цеткин.
На следующий день они вернулись за машиной. Перекрасив её с помощью нескольких баллончиков с аэрозолью, молодые люди продолжили разъезжать на чужой машине, до тех пор, пока в районе микрорайона Зелёный у них не закончился бензин.
В настоящий момент в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске угонщики покрасили машину и катались по городу
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