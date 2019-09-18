В Иркутске угонщики покрасили машину и катались по городу

Задержанным по 18 и 19 лет



Накануне в полицию в Иркутске поступил звонок от 19-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль марки ВАЗ. Машина была припаркована во дворе дома.



Позже были задержаны двое иркутян в возрасте 18 и 19 лет.



Как пояснили задержанные, они решили угнать машину, чтобы покататься. Взломав дверь и блокировку руля, друзья завели автомобиль и ездили на нём по городу. После чего бросили его во дворе дома, расположенного по улице Клары Цеткин.



На следующий день они вернулись за машиной. Перекрасив её с помощью нескольких баллончиков с аэрозолью, молодые люди продолжили разъезжать на чужой машине, до тех пор, пока в районе микрорайона Зелёный у них не закончился бензин.



В настоящий момент в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

