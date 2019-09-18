Огонь уничтожил крышу одного из них
17 сентября в селе Бичура загорелся гараж во дворе многоквартирных домов. На момент прибытия пожарных горела крыша строения, существовала угроза перехода огня на соседний гараж.
В результате пожара была уничтожена крыша одного гаража на площади 24 кв. м. и повреждена стена второго на площади 8 кв. м.
Вероятно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.
Предположительно по этой же причине горело бесхозное строение в Северо-Байкальском районе и мусор – в Кабанском районе.
Всего за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 5 пожаров, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Заиграевском районе произошёл пожар в жилом доме.
В Бурятии горели соседние гаражи
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