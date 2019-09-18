В Улан-Удэ шантажируют водителей

Мошенники представились студентами, у которых нет денег на учёбу



В Улан-Удэ появился новый способ мошенничества – шантажисты вымогают деньги у автолюбителей, оставляя записку с угрозами. Жертва такого шантажа рассказала об этом в паблике «Аноним 03» и поделилась фотографией записки.



- Сегодня обнаружила на лобовом стекле машины, кто-нибудь такое получал? - написала владелицы машины.



В послании мошенников говорится: «Здравствуй, счастливый обладатель красивого и дорогого автомобиля! Твой автомобиль может в ближайшее время лишиться стёкол или ещё того хуже, колёс, это уже на наше усмотрение. Мы не преступники, просто студенты, которые хотят учиться, а денег на учёбу нет. Чтобы с Вашим автомобилем ничего не произошло, перечисли всего лишь 700 рублей на киви: **** и в комментариях к платежу обязательно укажите номер автомобиля, чтобы мы вычеркнули его из своей базы! Спасибо Вам заранее за оказанную нам финансовую помощь!».



Публикация снимка вызвала бурную реакцию у улан-удэнцев: «Рэкет в ногу со временем!», «Современные вопросы требуют современных решений», «Хотите учиться - идите работать и на заочку! Куда родители смотрят? Новое поколение…», «Вернули город людям», «Вежливость – главное оружие вора», «Такое в Москве уже давно практикуется. До нас дошло, к сожалению», - написали пользователи Сети.



Также многие посоветовали обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве, переставить машину в другое место, застраховать машину и купить гараж.

