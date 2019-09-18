Водитель «Мазды» врезался в автобус
Сегодня около 8 часов утра в Ангарске водитель автомобиля «Мазда» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Тойоту». После столкновения «Мазду» откинуло на стоящую в парковочном кармане маршрутку. Пассажиров в автобусе не было, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, находившаяся в салоне вероятного виновника аварии.
Травмы ребёнка оказались незначительны благодаря тому, что она была в автокресле.
В Ангарске в тройном ДТП пострадала 4-летняя девочка
Происшествия, Фото:
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