В Ангарске в тройном ДТП пострадала 4-летняя девочка

Водитель «Мазды» врезался в автобус



Сегодня около 8 часов утра в Ангарске водитель автомобиля «Мазда» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Тойоту». После столкновения «Мазду» откинуло на стоящую в парковочном кармане маршрутку. Пассажиров в автобусе не было, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, находившаяся в салоне вероятного виновника аварии.



Травмы ребёнка оказались незначительны благодаря тому, что она была в автокресле.



