В Бурятии браконьеры поймали нерпу сетями

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Сети, которыми была поймана байкальская нерпа, передали на уничтожение



Судебные приставы Бурятии передали на уничтожение 10 рыболовных сетей. Они были конфискованы у жителя села Оймур Кабанского района, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Недалеко от села Оймур молодой человек вместе со своим односельчанином орудовал сетями на Байкале. До момента задержания они успели добыть одну байкальскую нерпу. Она попала в сети, применение которых, к слову, на тот период времени было запрещено.



Браконьеров удалось вовремя задержать, нерпу отпустили в Байкал.



Согласно правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, добыча нерпы, включая щенков-кумутканов, находится под запретом.



В качестве наказания хозяину сетей был назначен административный штраф в размере 2000 рублей вместе с конфискацией орудия ловли.







