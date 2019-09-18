Сети, которыми была поймана байкальская нерпа, передали на уничтожение
Судебные приставы Бурятии передали на уничтожение 10 рыболовных сетей. Они были конфискованы у жителя села Оймур Кабанского района, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Недалеко от села Оймур молодой человек вместе со своим односельчанином орудовал сетями на Байкале. До момента задержания они успели добыть одну байкальскую нерпу. Она попала в сети, применение которых, к слову, на тот период времени было запрещено.
Браконьеров удалось вовремя задержать, нерпу отпустили в Байкал.
Согласно правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, добыча нерпы, включая щенков-кумутканов, находится под запретом.
В качестве наказания хозяину сетей был назначен административный штраф в размере 2000 рублей вместе с конфискацией орудия ловли.
В Бурятии браконьеры поймали нерпу сетями
Происшествия, Фото:
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