В Чите прохожий забрал чужую сумку у торгового центра

Похищенные вещи он спрятал в парке



В Чите в полицию поступило сообщение о краже сумки с вещами. Мужчина, собираясь в командировку, около одного из торговых центров забыл погрузить в машину сумку. В сумки была одежда, деньги и документы. Вспомнив о вещах, мужчина вернулся, однако сумку не обнаружил.



В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось задержать вора. Им оказался местный житель, который увидел бесхозную сумку и забрал её.



Похищенные вещи он спрятал в ближайшем парке, из сумки забрал 30 тысяч рублей.



По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного имущества изъята и возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



