В Бурятии задержали 18-летнего парня с наркотиками

У него изъято 600 граммов марихуаны



Сотрудники транспортной полиции на перегоне Медведчиково - Саянтуй задержали 18-летнего жителя Улан-Удэ. У него изъяли более 600 граммов марихуаны.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса.



Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте







