У него изъято 600 граммов марихуаны
Сотрудники транспортной полиции на перегоне Медведчиково - Саянтуй задержали 18-летнего жителя Улан-Удэ. У него изъяли более 600 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса.
Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
В Бурятии задержали 18-летнего парня с наркотиками
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