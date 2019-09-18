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Трое жителей Забайкальского края срубили деревьев на 949 тысяч

Трое жителей Забайкальского края срубили деревьев на 949 тысяч
Происшествия, 
Организатор помещён под стражу, его подельники находятся под подпиской о невыезде

В Забайкальском крае сотрудники полиции на месте незаконной рубки задержали трёх жителей Читинского района. Они на территории Беклемишевского лесничества заготовили 42 лиственницы, не имея на это соответствующего разрешения. Лесному фонду был причинён ущерб в размере 949 тысяч рублей. На месте преступления изъяты заготовленный лес, автомашина «Урал», трактор «МТЗ-82», два прицепа и две пилы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». В ходе расследования установлено¸ что незаконную рубку организовал 48-летний житель села Иргень.

В отношении организатора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении исполнителей – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

За совершение незаконной рубки предусмотрен штраф в размере от одного до трёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

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