По легенде учений, возгорание произошло в административном здании
В читинской исправительной колонии №5 прошли пожарно-тактические учения, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
Условный пожар возник в административном здании колонии. Сотрудники до прибытия пожарных предприняли все необходимые меры по тушению. Перед «тушением» людей эвакуировали, был выставлен пост охраны.
По легенде, из-за большого задымления всем вовремя эвакуироваться не удалось. На помощь пришли работники пожарной части, направившиеся в горящее здание на поиск людей. После полной эвакуации условный пожар удалось локализовать и потушить менее чем за полчаса.
В читинской колонии потушили условный пожар
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