В читинской колонии потушили условный пожар

По легенде учений, возгорание произошло в административном здании



В читинской исправительной колонии №5 прошли пожарно-тактические учения, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.



Условный пожар возник в административном здании колонии. Сотрудники до прибытия пожарных предприняли все необходимые меры по тушению. Перед «тушением» людей эвакуировали, был выставлен пост охраны.



По легенде, из-за большого задымления всем вовремя эвакуироваться не удалось. На помощь пришли работники пожарной части, направившиеся в горящее здание на поиск людей. После полной эвакуации условный пожар удалось локализовать и потушить менее чем за полчаса.



