Работник СТО обчистил дачу пенсионерки в Бурятии

Он заметил, что пожилой женщины часто не бывает на даче



В Заиграевском районе Бурятии 10 сентября с заявлением о краже имущества в пригородном садоводческом товариществе в полицию обратилась 78-летняя пенсионерка. Она рассказала, что в очередной раз приехав на свой участок, обнаружила пропажу мебели, холодильника, телевизионной цифровой приставки. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 31-летнего улан-удэнца. Мужчина работает на одном из СТО Улан-Удэ, ранее неоднократно судим за аналогичные преступления и состоит под административным надзором.



Установлено, что мужчина, приезжая в район к своим родственникам, заметил, что пенсионерки часто не бывает на даче. Воспользовавшись её отсутствием, он проник в дом и украл имущество. Украденное вывез на личной грузовой машине.



В настоящий момент похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

