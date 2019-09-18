Ранее мужчина судим
Накануне в полицию в Усть-Куте с заявлением о краже имущества обратилась местная жительница. Неизвестный, взломав дверь, проник в частный дом и стащил электроинструменты.
Позже установили подозреваемого. В отдел полиции оперативники доставили 37-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление. В ходе личного досмотра полицейские изъяли украденное.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области украл электроинструменты
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