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Житель Иркутской области украл электроинструменты

Житель Иркутской области украл электроинструменты
Происшествия, 
Ранее мужчина судим 

Накануне в полицию в Усть-Куте с заявлением о краже имущества обратилась местная жительница. Неизвестный, взломав дверь, проник в частный дом и стащил электроинструменты.

Позже установили подозреваемого. В отдел полиции оперативники доставили 37-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление. В ходе личного досмотра полицейские изъяли украденное.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

кража
 
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