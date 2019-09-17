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Стая собак нападает на грибников в Улан-Удэ

Стая собак нападает на грибников в Улан-Удэ
Происшествия, 
Одну из пострадавших бродячие собаки искусали так, что у неё раны по всему телу

В лесу на Шишковке стая агрессивных собак напала нескольких улан-удэнцев, собиравших грибы. Одна из пострадавших сейчас находится на больничном, она рассказала в паблике «Аноним 03», как всё произошло.

- 24 августа с мужем пошли в лес по грибы, хорошо, что детей не взяли с собой. В лесу на Шишковке, за свалкой - со стороны дацана - на меня напала стая собак. Отбились, и пока возвращались, вызвали скорую, диспетчер спрашивает, какая улица. И это в лесу, ориентиры сообщили, были на связи. Сами до свалки дошли, никого. Скорая не смогла нас найти. На счастье, встретили парня - Алексей на белой машине, который довёз нас до дацана и ждал, когда приедет скорая. Дальше как в тумане. Помню слова девушки со скорой – «Вы сильная женщина», - рассказывает она.

Горожанка почти месяц находится на больничном, и раны у неё везде - на ногах, спине, руках, обоих предплечьях. Плюс ко всему, они плохо заживают.

Были и другие пострадавшие в этом лесу от стаи собак. В травмпункт также обращалась ещё одна женщину, которую от собак отбил муж. Покусали собаки и ребёнка с отцом.

Женщина отмечает, что чувствует «стресс и обиду» из-за того, что всех агрессивных собак не отловили.

- О данном случае известно в полиции, скорой, БСМП, МЧС, и никто из них не сообщил в КГХ (комитет городского хозяйства). Кто-нибудь провёл работу по отлову и уничтожению собак? 26 августа я позвонила по номеру 371000, на мой вопрос – был ли отлов собак, ответили, что без заявления работа не проводится. 29 выезжали на место - отловили 9 особей. Директор ЦАСС в телефонных разговорах сообщил мне, что не видит смысла ехать снова в лес и отлавливать остальных псов. В этом лесу живут люди без определённого места жительства и разводят этих животных. Работники ЦАСС оставили несколько собак бомжам. Почему всем наплевать? Может, ждут, когда будет летальный исход? В полицию написала заявление – тишина. Куда ещё писать? Ведь грибников много, ходят семьями, - возмущается жительница столицы Бурятии.

Также она выразила благодарность водителю Алексею, бригаде скорой помощи и медперсоналу БСМП за оказанную помощь и терпение.

«Готовимся к возвращению собак в город»

Как сообщили «Байкал-Daily» в ЦАСС (компании, которая занимается отловом бродячих животных), их сотрудники выезжали в этот лес и отловили 9 собак.

- Два раза мы туда выезжали, сперва не нашли, где это место находится, потому что они сами объяснить не могут, где это в лесу. Потом нас мужчина – тоже пострадавший - туда провёз, и мы нашли это место. В итоге было отловлено девять собак. По этому месту не только от этой женщины поступала заявка, но и от других горожан. Мы все заявки в любом случае отрабатываем, выезжаем, проверяем информацию. Сейчас мы готовимся к валу звонков потому, что дикие собаки будут возвращаться в город, - рассказал представитель ООО «ЦАСС» Владимир Галсанов.

Кроме того, он напомнил, что компания работает согласно постановлению 318 Республики Бурятия, в котором говорится о том, что при подаче заявки надо называть точные адреса нахождения собак.

На вопрос, а если жители Улан-Удэ встретят бездомных животных в лесу при сборе дикоросов, представитель фирмы ответил – надо называть точные координаты. «Все заявки отрабатываем», - повторил он ещё раз в разговоре.

Заявки принимаются по номеру телефона – 371000, в автоматическом режиме круглосуточно.
бродячие животные
 
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