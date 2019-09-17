 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Сентября

16 Сентября

Популярное

В центре Улан-Удэ одно ДТП спровоцировало вторую аварию

В центре Улан-Удэ одно ДТП спровоцировало вторую аварию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники первой аварии три часа ждали ГИБДД, вызвав большую пробку

Сегодня утром произошло ДТП в центре Улан-Удэ, на улице Коммунистическая, рядом с магазином «Спутник». Водитель Renault Logan с символикой такси «Максим» при перестроении столкнулся с автомобилем Mark II, которым управляла девушка.

Как сообщают очевидцы, никто из участников аварии своей вины не признавал, в итоге они долго стояли и спорили. Водители около трёх часов ждали ГАИ, тем самым собрав здесь пробку.



Через пару часов на этом же месте, только уже на левой полосе, произошло ещё одно ДТП. Водитель Toyota Hilux Surf совершил столкновение с Renault Duster.

Водитель «Toyota Hilux Surf» обвинил в произошедшем участников первой аварии. По его словам, их стоящие машины мешали проезду, что и вызвало вторую аварию.

Пострадавших в результате происшествий нет. Однако участники перекрыли на время автомобильное движение на Коммунистической.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на федеральной трассе в Кабанском районе Бурятии в столкновении с грузовиком погибли парень и девушка, ехавшие на «Тойоте Корона».



ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Стая собак нападает на грибников в Улан-Удэ
Стая собак нападает на грибников в Улан-Удэ
Происшествия, 17.09.2019
Одну из пострадавших бродячие собаки искусали так, что у неё раны по всему телу
Обвиняемый в побоях житель Бурятии не смог обжаловать арест
Обвиняемый в побоях житель Бурятии не смог обжаловать арест
Происшествия, 17.09.2019
Суд оставил без изменения ранее вынесенное постановление
В Улан-Удэ на 3-летнего мальчика в детсаду упал шкаф
В Улан-Удэ на 3-летнего мальчика в детсаду упал шкаф
Происшествия, 17.09.2019
Следователи возбудили уголовное дело на завхоза детского сада
Пятеро улан-удэнцев, похитивших мужчину, предстанут перед судом
Пятеро улан-удэнцев, похитивших мужчину, предстанут перед судом
Происшествия, 17.09.2019
Мужчину похитили, увезли в багажнике и угрожали сжечь в лесу
Забайкалец сжёг машину ухажёра матери
Забайкалец сжёг машину ухажёра матери
Происшествия, 17.09.2019
Парень хотел положить конец частым визитам гостя
В Слюдянке с гашишем поймали водителя из Бурятии
В Слюдянке с гашишем поймали водителя из Бурятии
Происшествия, 17.09.2019
По предварительным данным, он управлял машиной в состоянии наркотического опьянения
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря свидетелю
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря свидетелю
Происшествия, 17.09.2019
Аноним рассказал, что видел, как в лес заезжал «КамАЗ»
Читинка перевела мошенникам 1,7 млн рублей
Читинка перевела мошенникам 1,7 млн рублей
Происшествия, 17.09.2019
Женщина переводила деньги за положенную ей «компенсацию»
В Забайкалье будут судить обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы
В Забайкалье будут судить обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы
Происшествия, 17.09.2019
Свою вину в предъявленном обвинении он так и не признал
Улан-удэнка украла деньги у бывшей жены своего умершего сожителя
Улан-удэнка украла деньги у бывшей жены своего умершего сожителя
Происшествия, 17.09.2019
Она знала пароль от карты бывшей жены и воспользовалась этим
В Иркутске пьяный водитель без прав пытался уйти от погони
В Иркутске пьяный водитель без прав пытался уйти от погони
Происшествия, 17.09.2019
Он выехал на «встречку» и наехал на дорожные столбики торгового центра

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^