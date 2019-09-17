В центре Улан-Удэ одно ДТП спровоцировало вторую аварию

Как сообщают очевидцы, никто из участников аварии своей вины не признавал, в итоге они долго стояли и спорили. Водители около трёх часов ждали ГАИ, тем самым собрав здесь пробку.











Пострадавших в результате происшествий нет. Однако участники перекрыли на время автомобильное движение на Коммунистической.







