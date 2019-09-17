В центре Улан-Удэ одно ДТП спровоцировало вторую аварию

Сегодня утром произошло ДТП в центре Улан-Удэ, на улице Коммунистическая, рядом с магазином «Спутник». Водитель Renault Logan с символикой такси «Максим» при перестроении столкнулся с автомобилем Mark II, которым управляла девушка.
Как сообщают очевидцы, никто из участников аварии своей вины не признавал, в итоге они долго стояли и спорили. Водители около трёх часов ждали ГАИ, тем самым собрав здесь пробку.
Через пару часов на этом же месте, только уже на левой полосе, произошло ещё одно ДТП. Водитель Toyota Hilux Surf совершил столкновение с Renault Duster.
Водитель «Toyota Hilux Surf» обвинил в произошедшем участников первой аварии. По его словам, их стоящие машины мешали проезду, что и вызвало вторую аварию.
Пострадавших в результате происшествий нет. Однако участники перекрыли на время автомобильное движение на Коммунистической.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на федеральной трассе в Кабанском районе Бурятии в столкновении с грузовиком погибли парень и девушка, ехавшие на «Тойоте Корона».