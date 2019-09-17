Житель Иркутской области задержал уголовника, напавшего на школьника

Грабитель отобрал у школьника телефон



В пятницу житель города Вихоревки Иркутской области задержал грабителя, напавшего на школьника.



Установлено, что 35-летний житель Усолья-Сибирского, освободившись из мест заключения, где отбывал срок за имущественное преступление, в тот же день напал на идущего с уроков 11-летнего пятиклассника. Завладев телефоном школьника, он попытался скрыться, но был задержан свидетелем происшествия.



Материалы переданы в следственный отдел по Братскому району для принятия правового решения.



- По инициативе руководства Межмуниципального управления МВД России «Братское» бдительный гражданин, вставший за защиту ребёнка, будет поощрён, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



