Грабитель отобрал у школьника телефон
В пятницу житель города Вихоревки Иркутской области задержал грабителя, напавшего на школьника.
Установлено, что 35-летний житель Усолья-Сибирского, освободившись из мест заключения, где отбывал срок за имущественное преступление, в тот же день напал на идущего с уроков 11-летнего пятиклассника. Завладев телефоном школьника, он попытался скрыться, но был задержан свидетелем происшествия.
Материалы переданы в следственный отдел по Братскому району для принятия правового решения.
- По инициативе руководства Межмуниципального управления МВД России «Братское» бдительный гражданин, вставший за защиту ребёнка, будет поощрён, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области задержал уголовника, напавшего на школьника
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