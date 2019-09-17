Обвиняемый в побоях житель Бурятии не смог обжаловать арест

Суд оставил без изменения ранее вынесенное постановление



Районный суд избрал жителю Бурятии, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, меру пресечения в виде заключения под стражу.



На это решение обвиняемый и его защитник подали апелляционные жалобы. Среди доводов: мужчина не судим, трудоустроен, не имеет регистрации по месту жительства по объективным причинам, проживает с семьёй, а его иждивении находится несовершеннолетняя дочь и супруга.



Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы следствия о том, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться и воспрепятствовать производству по делу. Постановление оставлено без изменения, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

