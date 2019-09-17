Суд оставил без изменения ранее вынесенное постановление
Районный суд избрал жителю Бурятии, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, меру пресечения в виде заключения под стражу.
На это решение обвиняемый и его защитник подали апелляционные жалобы. Среди доводов: мужчина не судим, трудоустроен, не имеет регистрации по месту жительства по объективным причинам, проживает с семьёй, а его иждивении находится несовершеннолетняя дочь и супруга.
Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы следствия о том, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться и воспрепятствовать производству по делу. Постановление оставлено без изменения, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Обвиняемый в побоях житель Бурятии не смог обжаловать арест
Происшествия, Фото:
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