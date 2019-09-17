В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря свидетелю

Аноним рассказал, что видел, как в лес заезжал «КамАЗ»



В Еравнинском районе свидетель помог поймать «чёрного» лесоруба. Сообщение о возможной незаконной рубке в Еравнинском лесничестве поступило ночью. Аноним рассказал, что видел, как в лес заезжал автомобиль «КамАЗ».



На место выехал участковый лесничий. По оставленным свежим следам автомобиля, лесничему удалось найти нарушителя. Лесоруб уже загружал незаконно заготовленную древесину в грузовик. Увидев лесничего, он сознался, что спилил сосну незаконно.



Нарушителем оказался житель села Сосново-Озерское. В ходе осмотра установлено, что мужчина спилил около 28 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 93 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «КАМАЗ» и бензопила были изъяты. В отношении правонарушителя составлены протоколы, все материалы переданы в ОМВД для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.



