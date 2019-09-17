Читинка перевела мошенникам 1,7 млн рублей

Женщина переводила деньги за положенную ей «компенсацию»



В полицию в Чите обратилась 67-летняя пенсионерка и сообщила о том, что стала жертвой мошенников. В 2017 году потерпевшая обращалась за помощью к экстрасенсам. «Услуги» целителей были ей оказаны дистанционно, по телефону.



Летом этого года женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником отдела по работе с пострадавшими лицами от мошенников департамента министерства финансов, пообещал компенсацию за общение с лжецелителем, в отношении которого якобы возбуждено уголовное дело.



Изначально пенсионерке обещали компенсацию в сумме 700 тысяч рублей, в последующем она выросла до двух миллионов 300 тысяч рублей. В течение трёх месяцев доверчивой читинке звонили мошенники и вымогали деньги на оплату страховок и комиссий за перевод положенной ей компенсации. Женщина занимала деньги у знакомых и брала кредиты. В общем она перевела мошенникам 1 721 000 рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



