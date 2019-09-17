В Бурятии пьяный водитель пытался оторваться от росгвардейцев

Водителя выдало то, что он вилял по дороге



В Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали по сигналу о бытовом конфликте. Разобравшись и успокоив дебоширов, сотрудники увидели, как мужчина на автомобиле «УАЗ» тронулся с места и, виляя по дороге, создавая аварийную обстановку, поехал в сторону центра.



Экипаж группа задержания после непродолжительного преследования заблокировал автомобиль.



В ходе проверки документов, было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, от него исходил запах спиртного, а на вопросы отвечал невнятно, документы на право управления транспортным средством отсутствуют.



Задержанный 41-летний мужчина, ранее лишённый прав управления транспортным средством был передан сотрудником дорожно-патрульной службы для принятия правового решения.



В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

