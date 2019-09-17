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В Бурятии пьяный водитель пытался оторваться от росгвардейцев

В Бурятии пьяный водитель пытался оторваться от росгвардейцев
Происшествия, 
Водителя выдало то, что он вилял по дороге

В Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали по сигналу о бытовом конфликте. Разобравшись и успокоив дебоширов, сотрудники увидели, как мужчина на автомобиле «УАЗ» тронулся с места и, виляя по дороге, создавая аварийную обстановку, поехал в сторону центра.

Экипаж группа задержания после непродолжительного преследования заблокировал автомобиль.

В ходе проверки документов, было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, от него исходил запах спиртного, а на вопросы отвечал невнятно, документы на право управления транспортным средством отсутствуют.

Задержанный 41-летний мужчина, ранее лишённый прав управления транспортным средством был передан сотрудником дорожно-патрульной службы для принятия правового решения.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия водители
 
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