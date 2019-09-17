Свою вину в предъявленном обвинении он так и не признал
Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 45-летнего работника читинской автостоянки, находящегося в настоящее время под стражей. Он обвиняется в убийстве 12-летней девочки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2018 года в Чите нашли тело пропавшей 12-летней девочки на одной из автостоянок, где работал мужчина.
Следователи допросили свыше 100 человек в качестве свидетелей, в том числе, одноклассников и друзей девочки, руководство и преподавателей школы, в которой училась девочка.
Были изъяты и изучались записи камер видеонаблюдения в районе предполагаемого маршрута девочки. В поисковых мероприятиях было задействовано свыше 1000 полицейских и около ста волонтёров. Установлено, что девочка пропала по дороге в школу.
В ночь на 23 октября следователи задержали 45-летнего мужчину, который может иметь причастность к совершению преступления в отношении девочки.
Свою вину в предъявленном обвинении он не признал.
По уголовному делу проведены многочисленные экспертизы, включая комплексную психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого, которая подтвердила возможность привлечения его к уголовной ответственности.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. В случае признания виновным, мужчине грозит максимально возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье будут судить обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы
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