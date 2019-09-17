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Водитель «Лэнд Крузера» сбил 17-летнюю улан-удэнку

Водитель «Лэнд Крузера» сбил 17-летнюю улан-удэнку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло вне зоны «зебры»

Накануне, 16 сентября, около 17.20 часов в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.

- 62-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер», следуя по ул. Краснофлотская вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 17-летнюю девушку, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В результате девушка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло ещё два ДТП. На трассе в Кабанском районе погибли парень и девушка, а в Мухоршибирском районе пострадала женщина-водитель «Лексуса» с оторвавшимся колесом.


ДТП
 
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