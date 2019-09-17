ДТП произошло вне зоны «зебры»
Накануне, 16 сентября, около 17.20 часов в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.
- 62-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер», следуя по ул. Краснофлотская вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 17-летнюю девушку, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате девушка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло ещё два ДТП. На трассе в Кабанском районе погибли парень и девушка, а в Мухоршибирском районе пострадала женщина-водитель «Лексуса» с оторвавшимся колесом.
Водитель «Лэнд Крузера» сбил 17-летнюю улан-удэнку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водителя выдало то, что он вилял по дороге
Свою вину в предъявленном обвинении он так и не признал
ДТП произошло вне зоны «зебры»
Она знала пароль от карты бывшей жены и воспользовалась этим
Он выехал на «встречку» и наехал на дорожные столбики торгового центра
Он пояснил, что увлекается радиотехникой
Мобильный выпал, когда посетитель одевал ребёнка
После школьники снимали пожар на телефоны
Членов ОПГ, сбывавшей наркотики в Улан-Удэ, отправили за решётку
Молодая пара погибла на месте
Он заметил открытое окно квартиры, когда искал деньги на алкоголь
Три срока административных арестов Дмитрия Баирова «наложились» друг на друга
В ДТП пострадала женщина-водитель
Происшествия, 16.09.2019
Погибшим было всего 19 и 20 лет
Происшествия, 16.09.2019
Жильцы дома эвакуировались самостоятельно