Он пояснил, что увлекается радиотехникой
В Железнодорожном районе Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 18-летнего горожанина, подозреваемого в краже магнитолы из автомобиля. Установлено, что ночью молодой человек, возвращаясь от друзей, разбил окна у припаркованной у многоквартирного дома машины. Проникнув в автомобиль, он украл магнитолу. Ущерб составил пять тысяч рублей.
Подозреваемый ранее не судим, учится на старшем курсе техникума. По словам парня, он оставил украденное для того, чтобы разобрать на детали, так как увлекается сборкой радиотехники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студент украл магнитолу, чтобы разобрать её на детали
Происшествия, Фото:
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