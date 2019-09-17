Мобильный выпал, когда посетитель одевал ребёнка
В Железнодорожном районе Улан-Удэ 14 сентября в полицию поступило заявление о краже от 29-летнего горожанина. Он сообщил, что кто-то украл в поликлинике его сотовый телефон. В медучреждение молодой человек приходил с малолетним ребёнком на приём к врачу.
При этом он уточнил, что мобильный пропал из кармана куртки уже после посещения специалиста. Отсутствие смартфона улан-удэнец обнаружил на остановке общественного транспорта, когда планировал ехать домой. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 50-летний мужчина, который ремонтировал в поликлинике вентиляцию. Заметив на диванчике в фойе чужой телефон (мобильный выпал, когда посетитель одевал ребенка), он забрал его себе. Сим-карту вынул и выбросил.
- В 2002 году горожанин привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец, ремонтировавший вентиляцию в поликлинике, украл телефон
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мобильный выпал, когда посетитель одевал ребёнка
После школьники снимали пожар на телефоны
Членов ОПГ, сбывавшей наркотики в Улан-Удэ, отправили за решётку
Молодая пара погибла на месте
Он заметил открытое окно квартиры, когда искал деньги на алкоголь
Три срока административных арестов Дмитрия Баирова «наложились» друг на другу
Погибшим было всего 19 и 20 лет
Жильцы дома эвакуировались самостоятельно
Пьяный водитель ехал хаотично и без фар
В больнице остаются шесть пострадавших детей
Мужчина следовал указаниям аферистов
Потерпевший на ночь оставил свой автомобиль незапертым
Росгвардейцы задержали омулёвых браконьеров на Байкале
Она присваивала деньги на протяжении полутора лет
Девушка переходила дорогу в неположенном месте