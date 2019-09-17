Улан-удэнец, ремонтировавший вентиляцию в поликлинике, украл телефон

Мобильный выпал, когда посетитель одевал ребёнка



В Железнодорожном районе Улан-Удэ 14 сентября в полицию поступило заявление о краже от 29-летнего горожанина. Он сообщил, что кто-то украл в поликлинике его сотовый телефон. В медучреждение молодой человек приходил с малолетним ребёнком на приём к врачу.



При этом он уточнил, что мобильный пропал из кармана куртки уже после посещения специалиста. Отсутствие смартфона улан-удэнец обнаружил на остановке общественного транспорта, когда планировал ехать домой. Ущерб составил 12 тысяч рублей.



Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 50-летний мужчина, который ремонтировал в поликлинике вентиляцию. Заметив на диванчике в фойе чужой телефон (мобильный выпал, когда посетитель одевал ребенка), он забрал его себе. Сим-карту вынул и выбросил.



- В 2002 году горожанин привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



