В Улан-Удэ дети, играя, сожгли строительный вагончик

После школьники снимали пожар на телефоны



В Улан-Удэ вчера сгорел строительный вагончик на улице Тарбагатайская, возле школы №9. Уроки у школьников к тому времени уже кончились и они прибежали на место, снимая пожар на телефоны.



Сообщение о пожаре поступило в седьмом часу вечера. Уже через 6 минут огнеборцы были на месте, а через 7 минут пожар был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



В результате пожара выгорел изнутри вагончик на площади 21 кв.м. Причиной пожара стала детская шалость, виновники установлены.



- Школьники баловались со спичками, предварительно, подожгли клеёнку на столе. Испугавшись огня, дети убежали. С родителями несовершеннолетних будет проведена профилактическая беседа, им грозит административный штраф до 500 рублей, - сообщил заместитель начальника отдела дознания и административной практики ГУ МЧС по Бурятии Александр Крипиневич.



С начала года в Бурятии зарегистрировано 42 пожара, причиной которых стала детская шалость с огнём.





