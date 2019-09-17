После школьники снимали пожар на телефоны
В Улан-Удэ вчера сгорел строительный вагончик на улице Тарбагатайская, возле школы №9. Уроки у школьников к тому времени уже кончились и они прибежали на место, снимая пожар на телефоны.
Сообщение о пожаре поступило в седьмом часу вечера. Уже через 6 минут огнеборцы были на месте, а через 7 минут пожар был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В результате пожара выгорел изнутри вагончик на площади 21 кв.м. Причиной пожара стала детская шалость, виновники установлены.
- Школьники баловались со спичками, предварительно, подожгли клеёнку на столе. Испугавшись огня, дети убежали. С родителями несовершеннолетних будет проведена профилактическая беседа, им грозит административный штраф до 500 рублей, - сообщил заместитель начальника отдела дознания и административной практики ГУ МЧС по Бурятии Александр Крипиневич.
С начала года в Бурятии зарегистрировано 42 пожара, причиной которых стала детская шалость с огнём.
В Улан-Удэ дети, играя, сожгли строительный вагончик
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