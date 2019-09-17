В ДТП пострадала женщина-водитель
В понедельник, 16 сентября, в 17 часов на федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП. В двух километрах от селе Хошун-Узур вылетел с дороги, опрокинулся и встал на крышу «Лексус 470».
- По предварительным данным, произошёл отрыв заднего левого колеса, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате пострадала 46-летняя женщина-водитель. Она получила травмы различной степени тяжести. Женщина доставлена в районную больницу, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на федеральной трассе в районе Клюевки Кабанского района в столкновении с грузовиком погибли парень и девушка из легковушки.
В Бурятии из-за оторвавшегося колеса перевернулся «Лексус»
Происшествия, Фото:
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