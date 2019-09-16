В Улан-Удэ пьяного мотоциклиста выдала хаотичная езда

Среди задержанных оказался 54-летний водитель мотоцикла. Он привлёк внимание полицейских, хаотично двигаясь по улице Бограда с выключенными световыми приборами в тёмное время суток. Мужчина был освидетельствован на состояние опьянения, результат составил 0.51 мг/л.











<br />

В ночь с пятницы на субботу в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели рейд, направленный на выявление пьяных водителей. За несколько часов было проверено 270 единиц автотранспорта. Задержано и отстранено от управления 9 водителей, из них 3 не имели водительских прав, а 6 были пьяны сообщает УГИБДД по Бурятии.Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.