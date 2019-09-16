В Забайкалье раскрыли кражу ноутбука из машины

Потерпевший на ночь оставил свой автомобиль незапертым



С заявлением о краже в полицию в Борзе обратился местный житель. Он на ночь оставил свой автомобиль, в салоне которого находился ноутбук стоимостью 70 тысяч рублей, незапертым, а утром обнаружил пропажу устройства.



Стражи порядка установили, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей, у которых находится дорогой ноутбук. Подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию. Они дали признательные показания.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ноутбук изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

