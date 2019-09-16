Мотоциклист и пассажир погибли в столкновении с фурой в Иркутской области

ДТП в Нижнеудинском районе унесло жизни двух человек



Дорожная авария произошла вечером 15 сентября на 1433 км. автодороги Р-255 «Сибирь». Вблизи поворота в сторону села Вершина Нижнеудинского района столкнулись мотоцикл «ИЖ-56» и фура «Мерседес-Бенц Актрос».



46-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Его 55-летний пассажир от полученных травм скончался в медучреждении. Водитель большегруза не пострадал.



По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

