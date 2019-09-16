Он попросил у продавца померить спортивный костюм и куртку и сбежал
В полицию в городе Балей Забайкальского края поступило сообщение о краже вещей в одном из местных магазинов одежды. Неизвестный мужчина попросил у продавца померить спортивный костюм и куртку, после чего скрылся, не оплатив товар, тем самым он причинил ущерб в сумме 5700 рублей. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники установили внешность вора.
Позже подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. От него получены признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Украденные вещи изъяты и возвращены потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец ограбил магазин одежды
Происшествия, Фото:
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