Забайкалец ограбил магазин одежды

Он попросил у продавца померить спортивный костюм и куртку и сбежал



В полицию в городе Балей Забайкальского края поступило сообщение о краже вещей в одном из местных магазинов одежды. Неизвестный мужчина попросил у продавца померить спортивный костюм и куртку, после чего скрылся, не оплатив товар, тем самым он причинил ущерб в сумме 5700 рублей. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники установили внешность вора.



Позже подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. От него получены признательные показания.



Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Украденные вещи изъяты и возвращены потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

